Pour lutter contre les accidents de la route, la gendarmerie mise sur les tests salivaires

REPORTAGE

Proche de Nemours, c'est un péage stratégique proche de Paris en ce grand week-end de pont. Le lieutenant Jean-Gabriel fait signe à un coupé sport de s'arrêter. "Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants récemment ?", demande-t-il au conducteur. "On va vous soumettre un dépistage : vous mettez le dispositif dans votre bouche pendant une quinzaine de secondes et vous frottez bien partout. Vous allez avoir des traits rouges qui doivent apparaître ; ils signifient que le test a fonctionné et qu'il y a une absence de substances, de drogues", explique le lieutenant.

Cocktail de stupéfiants

Ces tests sont de plus en plus communs. Ils repèrent les principaux produits, du cannabis aux opiacés, en passant par la cocaïne. "Les résultats concernant le stupéfiant montrent qu'il y a en premier le cannabis et en deux la cocaïne. On a aussi de plus en plus le cocktail, c'est-à-dire des gens qui consomment régulièrement les deux", détaille-t-il.

Cette année, les contrôles ont été renforcés en Seine-et-Marne, explique le lieutenant Jean-Gabriel. "L'ensemble des gendarmes du département de Seine-et-Marne cette année ont déjà constaté 932 procédures de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, avec une accidentologie malheureusement très défavorable." Dans le département, les autorités ont comptabilisé une augmentation de 19 % de tests positifs par rapport à la même période en 2022.