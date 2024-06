Viol d'une jeune fille à Courbevoie : un rassemblement organisé place de la Bastille

48 heures après la mise en examen des agresseurs de la jeune fille de 12 ans, violée et agressée à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, parce que juive, un nouveau rassemblement a eu lieu ce jeudi soir place de la Bastille à Paris. Les participants veulent évidemment dénoncer cet acte horrible et, plus globalement, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les actes antisémites, en forte hausse en France depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre dernier.

Des prises de parole

L'appel a été lancé par plusieurs associations et collectifs antiracistes, dont SOS Racisme, la Ligue des droits de L'homme ou encore Osez le féminisme. Des militants rejoints par le collectif Nous Vivrons qui organisait mercredi le rassemblement de l'Hôtel de ville et que l'on reconnaît à ses pancartes bleu blanc rouge sur lesquelles est écrit "+1.000% d'actes antisémites".

Pour les participants présents à ce rassemblement, l'antisémitisme est l'affaire de tous et pas seulement de la communauté juive. Quelques centaines de personnes sont présentes, des anonymes, des responsables associatifs et des élus. En début de soirée, les militants continuent d'affluer vers la place de la Bastille et diverses prises de parole sont en cours.