Un rapport sur la lutte contre l'antisémitisme remis au gouvernement

Alors que les actes antisémites explosent en France depuis le 7 octobre 2023, le gouvernement recevra ce lundi un rapport sur la lutte contre l’antisémitisme. Commandé pour les assises organisées début 2024, il formule plusieurs propositions ciblant notamment l’Éducation nationale et la Justice.

Le rapport, confié à une universitaire et à un haut-fonctionnaire, doit être remis à la ministre de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, en présence d'Elisabeth Borne, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Bruno Retailleau, en charge de l'Intérieur.

Faire face à l'antisémitisme

Face à la recrudescence des faits antisémites en France depuis le 7 octobre 2023, ce travail a vocation "à alimenter l'action du gouvernement face aux défis de l'antisémitisme sous ses formes contemporaines", a précisé un communiqué des ministères concernés.

Sans dévoiler le contenu du rapport rédigé par Marie-Anne Matard-Bonucci, de l'université Paris-8, et le conseiller d'Etat Richard Senghor, la ministre Aurore Bergé a assuré dans un entretien au Journal du dimanche vouloir notamment retenir du document la possible création d'un nouveau délit relatif à la provocation, à la destruction ou à la négation d'un Etat internationalement reconnu.

Ainsi la ministre vise l'antisionisme, "devenu le cheval de Troie d'un antisémitisme décomplexé".

1.570 actes antisémites en 2024

Aurore Bergé veut en outre "réviser la loi de 1881 pour sortir les cinq infractions à caractère raciste et antisémite du droit de la presse pour les intégrer dans le droit commun".

En 2024, un total de 1.570 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) avait déploré en janvier un niveau "historique" de ces attaques, avec une "explosion" après le 7 octobre 2023, date de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour " anéantir " le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza.