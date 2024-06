Cyril Hanouna - Viol à Courbevoie : «Mon cœur pleure, comment va-t-elle se reconstruire ?», se demande Gilbert Montagné

Invité de l'émission On marche sur la tête sur Europe 1, Gilbert Montagné est revenu sur le viol d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie par deux adolescents de 13 ans. La jeune fille a déclaré avoir été traitée de "sale juive". Le chanteur affirme que "son cœur pleure" depuis et il se demande "comment va-t-elle se reconstruire" après de tels événements. Pour lui, la minorité des agresseurs n'a pas d'importance dans cette affaire : "Si on est assez déglingué dans sa tête pour faire une chose comme ça, on est majoritairement coupable".