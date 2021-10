Pluie, inondation : le sud-est n'est pas au bout de sa peine

À Marseille, ce lundi à la mi-journée, les images sont impressionnantes : même si cela n'a pas encore débordé, l'eau atteint le niveau du quai dans le Vieux Port. Il faut dire que les Bouches-du-Rhône, placées le matin en vigilance rouge pluie-inondation, ont déjà été fortement arrosées dans la nuit. Cinq autres départements du sud-est, la Lozère, l'Ardèche, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et le Gard, ont été placés en vigilance orange. Tous se préparent aux intempéries de l'après-midi.

Écoles fermées

Les écoles ont fermé dans les Bouches-du-Rhône et le Gard, contraignant les parents d'élèves à faire demi-tour après avoir déposé leurs enfants pour aller les chercher. "Ça a été un peu la panique", reconnaît François à Marseille. "Comme il n'y avait pas de consigne, on les a amenés normalement. Et puis vers 9 heures, l'école nous a rappelé." Les cours ont été suspendus à l'université Aix-Marseille. Dans le Var aussi, les crèches et toutes les écoles sont fermées, du premier degré aux établissements d'enseignement supérieur.

La mairie de la cité phocéenne a, elle, renvoyé son personnel non-essentiel à la maison. "Nous invitons les personnes à en faire de même si c'est possible. Il est préférable de regagner son domicile", explique l'adjoint Yannick Ohanessian.

Vigilance sur les routes

Les autorités préfectorales appellent à la plus grande vigilance, demandant notamment aux gens de ne pas se trouver sur les routes. "L'alerte rouge est d'intensité exceptionnelle, ce qui nécessite beaucoup de mesures et de bons comportements", rappelle Florence Leverino, sous-préfète des Bouches-du-Rhône. "Nous avons déjà beaucoup de communes qui ont activé des plans communaux de sauvegarde."

La sous-préfète encourage à se tenir informer, "reporter les déplacements, ne pas prendre la voiture" et, si un déplacement est indispensable, ne surtout "pas s'engager dans les sous-sols". Il faut donc le moins de monde possible dans les rues... et sur les rails. La SNCF a décidé d'interrompre plusieurs lignes jusqu'à nouvel ordre entre Marseille et Aix, Toulon, Martigues et Montpellier, ainsi que le TER pour Nice.

Des pluies déjà intenses cette nuit

Ces intempéries s'annoncent d'autant plus dangereuses que ce ne sont pas les premières. Il est déjà tombé beaucoup d'eau cette nuit dans le sud-est. Les marins-pompiers des Bouches-du-Rhône ont dû se déplacer sur une centaine d'interventions qui n'ont, heureusement, fait "que" des dégâts matériels avec des éboulements, coulées de boue et même l'effondrement d'une maison vide. Dans l'est varois, il est déjà tombé 120 mm de pluie à Brignolles et les cours d'eau se remplissent, faisant courir le risque de sortir de leur lit. Il faut également se tenir à distance des arbres car l'activité orageuse sera très importante, avec de nombreux impacts de foudre.