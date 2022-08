Vigilance orange aux orages : quand parle-t-on d'épisode méditerranéen ?

Dans la nuit du 16 au 17 août, plusieurs départements français bordés ou proches de la mer Méditerranée vont connaître un épisode méditerranéen. De 80 à 100 mm, voire 150 mm localement de précipitations sont attendus dans la nuit notamment dans les huit départements placés en vigilance orange aux orages et pour pluies inondations. Cela représente l'équivalent d'un mois de pluies. Ce phénomène se produit généralement lorsque la température de la mer est chaude, mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu. Europe 1 fait le point avec Frédéric Nathan, ingénieur prévisionniste à Météo France.

Un seuil à partir de 100 mm de pluies

"C'est d'abord la situation météorologique qui joue", indique-t-il auprès d'Europe 1. "Le fait que la Méditerranée soit chaude n'entraîne pas obligatoirement des épisodes méditerranéens. Il faut qu'il y ait une situation météorologique qui soit adaptée, c'est-à-dire l'arrivée d'air froid d'altitude qui provient du sud de l'Islande, qui arrive sur l'ouest, glisse le plus souvent sur l'Espagne et entre en confrontation avec l'air méditerranéen très chaud", précise Frédéric Nathan.

Le météorologiste poursuit : "L'épisode méditerranéen, c'est quand on commence à avoir des cellules stationnaires, c'est-à-dire des orages qui durent assez longtemps et qui donnent de forts cumuls de pluies." Selon lui, "à partir de seuils de plus de 100 mm localement, on peut estimer que c'est un épisode méditerranéen, assez classique malgré tout, orageux d'été, qu'on a déjà vécu par le passé." Frédéric Nathan évoque ainsi des dates en 2018, 2010 ou encore 2006. "Cela arrive de temps en temps."

Par ailleurs, Météo France n'exclut pas l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur à partir du milieu de la semaine prochaine, sur la moitié sud du pays.