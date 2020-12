VIDÉOS - Incidents lors de la manifestation contre la loi sécurité globale à Paris, 30 interpellations

Des tensions entre policiers et manifestants sont apparues samedi après-midi lors de la marche organisée à Paris par les opposants au projet de loi sur la sécurité globale, a constaté un journaliste de l'AFP. Plus d'une heure trente après le départ de la manifestation, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes.

PARIS - Policier au sol, projectiles, coup de pied contre les forces de l’ordre.



La manifestation dégénère. Situation très tendue. #GiletsJaunespic.twitter.com/j0kvB4oWrK — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

"Tout le monde déteste la police"

Au moins six voitures et un camion stationnées le long de l'avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement, ont été incendiées et plusieurs vitrines de banques et agences immobilières ont été endommagées par des casseurs, vêtus de noir et très mobiles. Des feux sporadiques ont été allumés le long du parcours de la manifestation et des barricades sommaires ont été érigées. Pour permettre l'intervention des pompiers, les forces de l'ordre ont scindé en deux la tête de cortège, composée de quelque 4 à 500 personnes parmi lesquelles des "gilets jaunes" et des militants "antifascistes", selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

PARIS - Une agence de banque vandalisée. Tensions en cours. pic.twitter.com/KASBj4TjNU — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

"Article 24, vous nous prenez pour des lapins de six semaines"

"Castaner et Darmanin essayent de nous enrober le truc, de faire passer ça pour une loi qui protège la police, mais on sait que c'est un prétexte", affirme au micro d'Europe 1 Sébastien, manifestant qui brandit fièrement une pancarte sur laquelle on peut lire : "Article 24, vous nous prenez pour des lapins de six semaines". "Si on lit entre les lignes, on voit bien comment fonctionne ce gouvernement", et la proposition de réécriture de l'article 24 n'y change rien. "Ce gouvernement passe tout, quoi qu'on dise il s'en fiche et il passe ses lois. Ça suffit !"

BREAKING - 'Security Bill' protest in Paris, France turned violent. Rioters have begun smashing store windows, destroying properties and police being attacked with projectiles.#StopLoiSecuriteGlobale#Paris#MarcheDesLibertéspic.twitter.com/RQw8ElW02B — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 5, 2020

Un peu plus loin, Zoé, une manifestante, considère elle aussi que la proposition de réécriture de l'article 24 ne change rien à l'affaire. "Le mal est fait, il a été écrit une fois", estime-t-elle. "Tout le monde sait qu'aujourd'hui si on ne filme pas les policiers, on n'a pas de preuve. On ne peut pas se débrouiller juste avec des paroles, on est obligé d'avoir des images."

30 interpellations à Paris à 18 heures

Merci aux forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, parfois face à des individus très violents.

22 interpellations ont déjà eu lieu dans le cadre de la manifestation à Paris. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

Quelques minutes après ces premiers heurts, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait savoir via Twitter que 22 ont été interpellées. Il a également remercié les forces de l'ordre pour leur "mobilisation, parfois face à des individus très violents". À 18 heures, la préfecture de police de Paris indique que 8 interpellations supplémentaires ont été menées.

PARIS - Une barricade en feu est installé pour gêner les forces de l’ordre.



La situation est très tendue. #GiletsJaunespic.twitter.com/19QKBfNezf — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

Plus de 90 rassemblements dans toute la France

Au total, près de 90 rassemblements étaient annoncés par les organisateurs en France. Initialement prévue comme un rassemblement syndical contre la précarité, traditionnellement organisé par la CGT le premier samedi de décembre, la journée a vu s'agréger la contestation contre les violences policières et la proposition de loi sécurité globale.

Deux CRS blessés à Nantes

Par ailleurs, deux CRS ont été blessés samedi après-midi à Nantes lors de la manifestation contre la loi sécurité globale, dont l'un a été touché par un cocktail molotov, a-t-on appris auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. D'après un photographe de l'AFP présent sur les lieux, les deux policiers ont été évacués par le Samu, non loin du palais de justice. La manifestation, partie vers 15 heures, a attiré environ 3.000 personnes, selon la préfecture de Loire-Atlantique. D'après le compte twitter de la police du département, il y a eu cinq interpellations. Vers 18 heures, la situation était toujours très tendue dans le centre de Nantes, selon un photographe de l'AFP.

Le texte est accusé par ses détracteurs de porter atteinte "à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté de manifester", et aussi d'instaurer "des outils de surveillance de masse". La défiance à son encontre a été renforcée par le passage à tabac filmé du producteur de musique Michel Zecler par des policiers, le 21 novembre.