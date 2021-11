VIDEO - Le "Wonder of the Seas", plus gros paquebot au monde, a quitté Saint-Nazaire

Le "Wonder of the Seas", présenté comme le plus gros paquebot du monde (362 m), a quitté vendredi Saint-Nazaire où il a été construit par les chantiers de l'Atlantique pour le compte du croisiériste Royal Caribbean International. Sous les yeux de centaines de curieux, appareil de photo ou téléphone portable à la main pour immortaliser l'instant, le "Wonder of the Seas" a appareillé sous un magnifique soleil pour Marseille où il est attendu mardi pour d'ultimes finitions. Son exploitation commerciale est prévue à partir de mars prochain.

Plus de 9.000 personnes sur 16 étages

"Wonder of the Seas", qui peut recevoir, équipage inclus, plus de 9.000 personnes sur 16 étages, représente "une synthèse unique d'innovation, de technologie de pointe, et d'un savoir-faire partagé par des milliers d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs", a fait valoir le Directeur général des Chantiers, Laurent Castaing. Ce paquebot de croisière entre dans le cadre du contrat signé en décembre 2012 entre les Chantiers de l'Atlantique et Royal Caribbean. Ce contrat, dit de la classe Harmony, porte sur quatre navires de très grandes dimensions.

La première unité, "Harmony of the Seas", a été livrée à son armateur en mai 2016, suivie par "Symphony of the Seas" en mars 2018. La troisième unité de la série est "Wonder of the Seas". D'une longueur de 362 mètres et 66 mètres de large, les navires de cette classe sont les plus grands jamais construits. "De par leur conception architecturale, ce sont des navires révolutionnaires. Ils disposent en effet d'une superstructure ouverte sur une promenade intérieure proposant une tyrolienne, un manège artisanal et un véritable parc arboré agrémenté de restaurants, bars et boutiques", indiquent les Chantiers sur leur site internet.

2.807 cabines et 64 suites

Le navire, dont la première tôle a été découpée en avril 2019 pour une mise à flot en septembre 2020 et des essais en mer en août dernier, compte 2.807 cabines et 64 suites. Il peut accueillir près de 7.000 passagers (6.988) pour 2.300 membres d'équipage. Le "Wonder of the seas" était initialement conçu pour le marché chinois qui s'est détourné des croisières internationales avec la crise du Covid. Réorienté vers la clientèle américaine dans les Caraïbes, il a ainsi fallu changer tous les panneaux indicateurs et passer du mandarin à l'anglais.

L'armateur avait également installé des tables de Mahjong, de poker ou de black jack. Il a donc fallu apporter des modifications pour adapter les salles de jeu à une clientèle américaine. Les table de Mahjong ont notamment été remplacées par des machines à sous.