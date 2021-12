Versailles : la pendule de Louis XV va être restaurée pour fonctionner jusqu'en 9999

REPORTAGE

La pendule de Louis XV va être restaurée. Elle lui a été livrée en 1754, mais elle doit être effectivement entièrement rénovée pour fonctionner jusqu'en 9999. La pendule a donc quitté le château de Versailles pour une restauration qui va durer plus d'un an.

C'est un cadran de porcelaine dans un écrin de bronze, campé sur quatre pieds, surmonté d'un globe terrestre. Une dame vénérable qui donne l'infiniment grand et l'infiniment petit, la position des planètes et le décompte des secondes. Mais aussi les phases de la Lune, le jour et l'heure. "Ici, le chef d'œuvre, c'est vraiment le mécanisme qui est absolument génial", souligne Hélène Delalex, conservatrice du patrimoine au château de Versailles, qui précise que ce dernier a exigé 36 ans de travail.

"Toute la somme des innovations de l'époque"

Elle raconte également l'enthousiasme de la cour et ces 31 décembre, où le roi réunissait sa famille pour regarder une petite roue tourner, une année passer, et puis les centaines d'autres à battre la mesure. "La pendule, un peu comme quelques œuvres rarissimes à Versailles, a été exemptée des célèbres ventes révolutionnaires qui ont vidé le château. C'était un symbole du génie des Français, avec la réunion d'un objet d'art et d'un instrument qui concentrait un peu toute la somme des innovations à l'époque", détaille-t-elle.

Seulement la mécanique s'est encrassée. Une quinzaine de spécialistes sont donc rassemblés pour restaurer le monument, pièce par pièce. Le chantier devrait être achevé en octobre prochain pour le tricentenaire du couronnement de Louis XV.