Vents violents : deux départements du Sud-Ouest en vigilance orange

La Haute-Garonne et le Tarn sont placés en vigilance orange aux vents violents ce samedi 8 mars par Météo France. Le vent d'autan, déjà particulièrement actif ce vendredi, va se renforcer en début de journée, et des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues plus localement.

Le vent d'autan va souffler fort en ce début de week-end. La Haute-Garonne et le Tarn sont placés en vigilance orange par Météo France ce samedi 8 mars, dès 10 heures, en raison des vents violents. L'institut météorologique note que dès ce vendredi, le vent d'autan "souffle déjà assez fort avec des rafales dépassant les 80 km/h du Midi-toulousain au sud du Tarn".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour samedi 08 mars 2025 :

🟠 2 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/m6wAToYYpF — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 7, 2025

Des rafales jusqu'à 120 km/h

Ce phénomène caractéristique de la région va se renforcer en début de journée samedi. Dans son bulletin, Météo France explique que les plus fortes rafales sont attendues entre l'après-midi de samedi et la matinée de dimanche. Des rafales de 100 à 110 km/h, et même jusqu'à 120 km/h très localement "sur le Lauragais, le pays castrais et le pied de la montagne Noire" vont déferler ce week-end.

Plus au sud, dans le Midi-toulousain, les habitants devraient faire face à des rafales de vent à 100 km/h, et un peu plus localement. Ce vent d'autan particulièrement fort va toutefois faiblir par l'ouest de façon progressive, note Météo France, à partir du milieu de journée ce dimanche. La pluie devrait également pointer le bout de son nez.