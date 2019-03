Vents violents : cinq départements désormais en vigilance orange

Le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme placés en vigilance orange aux vents violents dès samedi, Météo-France également relevé le niveau d'alerte des départements de l'Aisne et de l'Oise, dimanche matin.

Rafales entre 100 et 110 km/h. Des rafales "comprises entre 100 et 110 km/h dans l'intérieur, voire 120 km/h localement" sont attendues. Météo-France, qui appelle à limiter ses déplacements et prendre "garde aux chutes d'arbres ou d'objets" dans les zones concernées, annonce par ailleurs que "des rafales à 120 voire 130 km/h sur les caps exposés sont possibles sur le littoral".

Le #vent tempétueux se maintient jusqu'en début de soirée de ce dimanche sur les #hautsdefrance. Restez informés ▶️https://t.co/KA0Ij27Eeapic.twitter.com/7YUFMtGskA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 10 mars 2019

Les départements alentours ont eux, été placés en vigilance jaune. La fin de phénomène est attendue pour dimanche à 18 heures.