Vaux-le-Vicomte : le château organise une chasse au trésor de 100.000 euros de grands crus

Si vous cherchez à refaire votre cave, cette chasse au trésor est faite pour vous. Le château de Vaux-le-Vicomte organise un événement pour permettre aux participants de mettre la main sur pas moins de 3.500 grands crus de Bourgogne, d'une valeur considérable. Europe 1 est allée rencontrer les organisateurs pour en témoigner.

"Voilà le testament du comte de Saint-Germain", indique Etienne Picand, le co-auteur des Énigmes de l'élixir d'or. Sur une grande feuille brunie, chiffres, lettres et illustrations mystérieuses. Ce parchemin, qui coute 29 euros, est le point de départ de la chasse au trésor. Cette dernière est constituée de "six énigmes autour du vin et du patrimoine français. Et ces six énigmes, une fois résolues, donnent l'emplacement extrêmement précis d'un coffre qui est enterré quelque part en France." Une authentique chasse au trésor qui se déroule donc dans les conditions du réel, et "dès que quelqu'un déterre ce coffre, cette personne rapporte une cave à vin qui vaut 100.000 euros.

"Des bouteilles très prestigieuses, comme les vins de Louis XVI et Marie-Antoinette"

Le jeu pourrait durer entre six mois et cinq ans et certains joueurs sont déjà très investis dans la chasse, comme a pu le remarquer Etienne Picand. "On a déjà eu plusieurs joueurs qui sont allés creuser des trous, pour l'instant sans succès à notre connaissance. Il n'y a pas besoin de connaissances aiguës sur le vin, c'est une chasse de niveau confirmé, mais n'importe qui peut participer", ajoute-t-il.

En attendant le gagnant, les bouteilles patienteront, en toute sécurité, dans une cave du 17è siècle, près de Paris au cœur du château de Vaux-le-Vicomte. "Il y a des bouteilles évidemment très prestigieuses, comme les vins de Louis XVI et de Marie-Antoinette, du Château Labastide Orliac", confie l'auteur de la chasse au trésor à propos des bouteilles, qui seront officiellement installées dans la cave à partir du 22 juin.