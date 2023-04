«Une chasse passionnante» : 30 ans après, ils cherchent toujours la Chouette d'or

Ce dimanche, la chasse à la Chouette d'or a 30 ans. Une immense chasse au trésor qui a été lancée en 1993 par un certain Max Valentin. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1993, l'enfouissement d'une statuette de chouette quelque part en France donnait le coup d'envoi d'un passionnant jeu de piste qui n'est toujours pas terminé. Onze énigmes à résoudre et 30 ans après, la statuette est toujours introuvable. Ce qui n'empêche pas les fans, que l'on appelle les "Chouetteurs", de poursuivre les recherches.

"Je suis retombé dedans"

Les "Chouetteurs" ne lâchent rien, même après 30 ans. Kaspius, président de l’association officielle des chouetteurs a commencé ses recherches alors qu’il était encore adolescent. "J'ai commencé en 1997 pour communiquer avec l'auteur. C'était par Minitel à l'époque, chez mes grands-parents l'été. J'avais commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Je l'ai redécouvert que beaucoup plus tard. Et voilà donc, je suis retombé dedans."

Plusieurs des énigmes ont été résolues par Kaspius et les autres chasseurs, mais malgré tout, il reste très difficile de déterminer l’endroit exact où se trouve la chouette. "La dernière énigme, personne n'arrive jamais vraiment à la décoder. Le côté est est considéré comme étant la zone potentielle. Maintenant, il n'y a rien sûr à 100 % dessus."

"On ne va pas s'arrêter de chercher"

Mais tous sont persuadés que la chouette finira pas être retrouvée. "On s'approche, on continue, et j'ai bon espoir qu'elle soit retrouvée d'ici peu. C'est vraiment une chasse passionnante. On ne va pas s'arrêter de chercher, maintenant qu'on est lancé. On arrivera bien à le décrypter tôt ou tard."

Et les "Chouetteurs" vont se réunir ce dimanche pour fêter les 30 ans et discuter des énigmes afin de peut-être retrouver la contremarque. D'autant que cette Chouette d'or a une valeur de 150.000 euros.