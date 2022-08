Variole du singe : comment une pharmacie lilloise s'apprête à injecter ses premiers vaccins

C’est une pharmacie située en plein centre-ville de Lille, en face des deux gares, Lille-Flandres et Lille-Europe. Il y a des bouches de métro juste à côté, ce qui rend cette pharmacie très accessible. "Il y a beaucoup de passage c'est certain, et nous sommes aussi une officine avec une file active de personnes cibles assez importante, ce qui accentue cette légitimité", explique Fabien Florack, le directeur de la Grande pharmacie Aprium. Europe s'est rendue à Lille, où cette officine est l'une des cinq autorisées à injecter le vaccin contre la variole du singe.

Une cible surtout présente en centre-ville

La cible pour ce vaccin, qui sont les personnes homosexuelles ou les travailleurs du sexe, est surtout présente en ville. Cette semaine, 126 injections sont prévues dans une petite salle à l’arrière de l’officine lilloise, uniquement sur rendez-vous. L'objectif pour ce gérant est de se roder, d'éviter les files d'attente, mais il y a aussi un enjeu de logistique car ces vaccins sont conservés à -80 degrés.

La pharmacie dispose de ses premières doses de vaccin.

Crédits : Maximilien Carlier/Europe 1

"À partir du moment où les vaccins sont décongelés, ils ont une durée de conservation de 14 jours, donc il faut éviter les doses perdues", explique t-il auprès d'Europe 1.

Pourquoi il faut aller vite

Vacciner le plus grand nombre de personnes rapidement est l'objectif prioritaire, comme le note Gregory Tempremant, président de l’Union régionale des professionnels de santé pharmaciens dans les Hauts-de-France. "C’est préoccupant, c’est urgent", affirme-t-il. "On est aussi à la frontière belge. On sait qu’il y a des événement festifs qui concernent la population homosexuelle qui vont avoir lieu prochainement. Ils peuvent entraîner une augmentation de la prévalence de la variole du singe. Il faut aller vite dans la vaccination."

Cette expérimentation doit durer 15 jours dans les cinq pharmacies tests, dont deux sont situées à Paris, une à Fréjus, une autre à Marseille et donc celle de Lille. À terme, elle devrait être élargie à d’autres officines.