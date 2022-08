Variole du singe : le gros centre de vaccination à Paris rappelle des personnes vaccinées

Une rupture de la chaîne du froid début août au sein du gros centre de vaccination parisien contre la variole du singe, nécessite de réitérer les injections effectuées ces jours-là, soit près de 500 personnes, a indiqué lundi la mairie de Paris, excluant tout risque sanitaire. "Cela n'entraîne aucun risque sanitaire pour les personnes concernées, mais une nouvelle première injection s'avère nécessaire pour être efficacement protégé contre le virus", écrit dans un message sur son site la mairie de Paris, qui a ouvert le centre "de grande capacité" de vaccination, Edison, dans le 13e arrondissement de Paris.

Le centre rouvrira mardi

Le centre "a dû être fermé temporairement" et rouvrira ses portes mardi, ajoute la mairie, qui a contacté toutes les personnes concernées, à savoir celles qui ont été vaccinées du 2 au 4 août. Soit 468 personnes, a précisé à l'AFP Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé publique. "Il y avait un frigidaire défectueux" et la température optimale pour la conservation des vaccins n'était pas respectée, explique-t-elle. La défaillance a été découverte jeudi matin et a entraîné la fermeture immédiate du centre.

"On a vérifié qu'il n'y avait pas de toxicité. L'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament: ndlr) est venue et nous a certifié qu'il n'y avait aucun risque", ajoute Anne Souyris. Mais "les agences sanitaires ont recommandé, par sécurité, de revacciner les personnes ayant reçu une dose" les 2,3 et 4 août. Ces personnes se voient proposer un nouveau rendez-vous et "elles sont prioritaires sur tous les créneaux ouverts", au centre Edison ou au sein des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), indique-t-elle encore.