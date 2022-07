Var : un requin bleu rôde autour de la plage de l'Almanarre à Hyères

Des vacanciers, qui profitaient des températures particulièrement douces de la Méditerranée à Hyères dans le Var, ont certainement eu la peur de leur vie. Sur la plage de l'Almanarre, tous les baigneurs sont sortis de l'eau en courant après avoir aperçu un requin bleu de près de deux mètres de long.

Si cette découverte a de quoi faire frémir, il n'y a, en réalité, aucune crainte à avoir. Cette espèce est totalement inoffensive pour l'homme et même plutôt courante comme l'explique Nicolas Ziani du groupe phocéen d'étude des requins. "Le requin bleu, c'est une espèce qui est commune en Méditerranée. Les adultes vivent au large et viennent à la côte pour se nourrir de manière opportuniste. Et à la saison estivale, les femelles viennent donner naissance et il n'y a pas de risque d'attaque. Les eaux sont sûres, le requin bleu mange des anchois. Les espèces en elles mêmes ne sont pas agressives mais peuvent se défendre"

Un comportement étrange

Néanmoins, il y a tout de même quelque chose d'inhabituel avec cette femelle repérée mercredi dans le Var. En effet, elle n'est toujours pas retournée vers le large après 24h passées près de côtes. Un comportement très étrange, selon les spécialistes. "L'animal n'est pas bloqué. En fait, il agit librement mais c'est comme si c'était un requin en aquarium qui fait des tours. On dirait qu'elle est presque téléguidée. En fait, il n'y a pas de finalité au comportement. Ça doit se passer peut-être en interne, c'est-à-dire dans l'organisme de l'animal au niveau cérébral ou neurologique", développe Nicolas Ziani.

L'animal reste pour l'heure sous surveillance avant une éventuelle intervention. Malgré la hausse des températures de l'eau en Méditerranée, il peut probable de voir débarquer une horde de requins près de nos côtes. "On a une température d'eau qui perturbe peut-être certains comportements, par la chaleur, par la hausse des températures. Mais il n'y aura pas de transformation de l'écosystème en termes d'espèces", précise le spécialiste.