Incendies : dans le Var, un camping ravagé l'été dernier reprend vie grâce à ses clients

En Gironde, les feux de forêt ont tout ravagé. Y compris de nombreux campings très prisées autour du bassin d'Arcachon qui contribuaient à faire de la Nouvelle-Aquitaine la première destination touristique de France l'été. A 800km de là, dans le Var, le camping Charlemagne situé sur la commune de Grimaud a lui aussi connu une catastrophe similaire l'année dernière, là encore en raison des incendies. Grâce à la solidarité des riverains et des clients, l'établissement a pu rouvrir cet été. Europe 1 s'est rendue sur place.

Sur le bâtiment beige de l'accueil, aucune trace de suie n'est visible. Les mobil home en lambris sont flambant neuf et les touristes profitent de la piscine. Difficile de croire que ce camping a été ravagé par les flammes l'année dernière. "Vu l'ampleur des travaux qui ont été réalisés, on se disait qu'on n'allait pas être prêts dans les temps, mais étant donné que nos clients sont des clients habitués et que tout au long de l'année ils nous ont aidés, soutenus, etc, on savait qu'ils seraient là de toute façon . C'était à nous d'être prêts. On a été aidés par tout le monde, que ce soit la région ou même les campings aux alentours qui nous ont aidés comme pas possible ! Ils nous ont donné des mobil-homes pour repartir", témoigne Sylvie, propriétaire de l'établissement.

Le camping affiche quasi-complet

Même s'ils sont tous conscients des risques d'incendie dans la région, les vacanciers n'hésitent pas à revenir et soutiennent les commerçants locaux. "On a vu quelques forêts où le tronc des arbres est tout noir, donc on voit que ça a brûlé. On voit la végétation qui commence à reprendre mais les arbres sont tout noirs donc on sait que c'est un risque permanent, on sait que ça peut arriver à tout moment", pointe cette vacancière.

"On ne change pas l'habitude qu'on avait. On vient chaque année en vacances ici. Il faut faire l'effort de venir ici parce que si l'on n'achète pas, ils meurent", soutient cet autre touriste. Cette solidarité a permis à Sylvie d'afficher presque complet sur les réservations du mois d'août.