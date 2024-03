Val-d'Oise : ces villes qui rallument l'éclairage nocturne pour la sécurité

La nuit dans les rues de Sannois est maintenant plus claire. La ville de Sannois dans le Val-d'Oise rallume ses lumières nocturnes pour la sécurité des habitants. Le maire les avait éteintes entre 1h30 et 4h45 lors de l'explosion des prix de l'énergie il y a deux ans. Désormais, la mairie est passée à un éclairage plus écologique et a rallumé la lumière pour rassurer les habitants. "Quand vous rentrez très tard le soir, comme ça peut m'arriver parce que je travaille sur des événements et qu'il fait tout noir ce n'est pas sécurisant. En tant que femme seule, je suis contente d'avoir un peu d'éclairage. Je trouve que c'est plutôt rassurant", explique à Europe 1, une habitante.

Les rues sont maintenant éclairées grâce à l'installation de LEDs à faible consommation qui permet de faire baisser la facture de deux tiers et de réduire ce sentiment d'insécurité. "Beaucoup de gens nous disaient 'Monsieur le Maire, peut-être que ça a favorisé les vols de voitures ou les vols de maison'. En fait, on a les chiffres et il n'y a pas eu d'explosion de la criminalité, mais au niveau du sentiment d'insécurité, oui, ça a rassuré beaucoup de gens", indique le maire de la ville.

"On a besoin de sécurité"

"C'est une bonne chose. Il y a un sentiment de plus de sécurité. Même dans une petite ville comme nous, on a besoin de sécurité aussi", souligne Véronique, une habitante. Cette mesure aide aussi la police à mieux faire son travail sur le terrain et qui facilite l'exploitation des images des caméras de vidéosurveillance.