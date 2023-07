Vague de chaleur en Europe : en Italie, les touristes français adaptent leurs vacances

Les températures caniculaires qui touchent l'Europe en ce mois de juillet viennent perturber les voyages de nombreux vacanciers. Certains touristes ont réservé il y a des semaines, voire des mois. Évidemment, quand on se retrouve en Grèce ou en Italie en ce moment, ça ne se passe pas forcément comme prévu.

Sorties le matin, repos l'après-midi

Des visites annulées, des randonnées insoutenables sous le soleil. La chaleur vient gâcher les vacances. Comme en Grèce par exemple, où l'Acropole d'Athènes doit fermer ses portes au public à la mi-journée. En Italie, pas de fermeture, mais des températures au-delà des 40 degrés.

Hugo est moniteur de colonie de vacances. Il était à Naples la semaine dernière et part à Rome ce lundi avec des adolescents de 12 à 14 ans. Il va devoir revoir tout son programme. "J'imagine qu'à Rome, ça va être compliqué de réaliser toutes les visites qu'on a à faire. On a le Colisée à faire, il va faire 42 degrés et ça va vraiment, vraiment être compliqué", regrette-t-il. "Heureusement que leur chambre est climatisée. Donc on va faire les sorties le matin et toute l'après-midi, ils seront dans leur chambre à se reposer, à essayer de faire passer le temps."

Un pic de chaleur attendu en fin de semaine

Yann-Yves est aussi en Italie, à Pise. Pas question pour lui, par contre, de se réfugier à l'intérieur. Alors, il arpente les rues coûte que coûte. Mais forcément, les visites sont très pénibles. "C'est une chaleur vraiment accablante. On n'arrive plus à penser à autre chose. Je suis assez jeune, en bonne condition physique et même ça, ce n'est vraiment pas idéal. Mieux vaut privilégier le hors saison, en mai par exemple", conseille-t-il. "Parce que juillet août, la chaleur rend certains lieux très inhospitaliers. Tout ce qui va être des grandes places, monter en haut d'une tour quand il fait 38 degrés, ce n'est pas forcément très agréable."

Et cette fournaise n'est pas prête de s'arrêter. Un pic de chaleur est attendu en fin de semaine, avec notamment 48 degrés en Sardaigne. C'est légèrement en dessous du record européen de 48,8 degrés enregistré en Sicile en 2021.