Vague de chaleur dans le sud de l'Europe : le pire est à venir

L'Europe suffoque. Depuis quelques jours, un vague de chaleur déferle sur le continent. Les experts estiment que le record absolu de 48,8 degrés de l'année dernière à Syracuse en Italie pourrait bien être battu. L'anticyclone appelé Cerberus, qui remonte du Sahara, est à l'origine de cette canicule. Cependant, ce phénomène n'est pas terminé et cela pourrait être encore plus chaud la semaine prochaine.

Un indice UV classé 11 en Grèce

Malheureusement, le pire est à venir. Et c'est en Italie que ça va chauffer le plus fort avec seize villes déjà en alerte maximale canicule, avec des températures qui pourraient atteindre 48 degrés en Sardaigne et en Sicile dans le courant de la semaine. Le soleil va également continuer de taper fort en Espagne. Les agences météo locales prévoient plus de 44 degrés dans le sud du pays lundi et mardi. Enfin, à Athènes en Grèce, les habitants se préparent au pire avec jusqu'à 45 degrés attendus dans la semaine, avec surtout un indice UV classé onze, soit le niveau maximal. Cela représente donc un grand danger pour la peau si elle n'est pas protégée.

Pour les personnes qui ont décidé de partir dans ces régions concernées dans les prochains jours, les autorités européennes recommandent la plus haute vigilance, en particulier face au risque d'insolation. Pour les éviter, les experts rappellent qu'il est important de boire de l'eau sans attendre d'avoir soif. Il est également fortement déconseillé de sortir aux heures les plus chaudes, donc avant et après le déjeuner. Prudence extrême donc, car pour rappel, l'été dernier, la canicule a fait plus de 60.000 morts en Europe.