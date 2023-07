Espagne, Italie, Grèce… quels sont les pays européens les plus touchés par la vague de chaleur ?

En cette période de pleine saison estivale, le monde entier est concerné par une canicule record ce dimanche, avec 48 degrés en Californie, 34 degrés à Munich et plus de 40 degrés en Andalousie ou encore en Grèce. Les thermomètres s'affolent partout dans le monde ce week-end et témoignent du réchauffement climatique latent. En Italie, les températures pourraient atteindre des records historiques dans les prochains jours. Certains experts pensent même que le record absolu de 48,8 degrés l'an dernier à Syracuse, en Italie, pourrait être battu, mais quels sont les pays les plus enclins à subir ces chaleurs extrêmes ?

La Grèce fait bien évidemment partie du podium européen. Dans la région d'Athènes par exemple, le mercure dépasse les 40 degrés depuis plusieurs jours. Les autorités ont même dû restreindre l'accès à l'Acropole. Adonios y travaille depuis plus de dix ans et il n'a jamais vu ça. "De huit heures jusque dans l'après-midi, c'est fermé. L'Acropole rouvre à 17h30. C'est à cause des fortes chaleurs de ces derniers jours", explique-t-il.

"On s'enferme et puis on vit avec la clim"

Même son de cloche en Croatie, où il a fait 38 degrés hier à Zagreb, la capitale, avec ses fortes chaleurs. Un important incendie s'est déclaré près de la côte, causant la perte de 600 hectares de forêt. En Espagne, la situation est similaire, on enregistre 36 degrés à l'ombre et 42 au soleil ce samedi du côté d'Alicante. Pour Muriel, est une Française en vacances dans la région, il est difficile de profiter pleinement "On s'enferme et puis on vit avec la clim. À l'extérieur, ce n'est pas possible. Ou vous vous levez à 7 heures du matin et vous faites ce que vous avez à faire jusqu'à 8 heures et demie, 9 heures. Et le soir à partir de 18h30 ou 19 heures, là, on peut commencer à aller un peu dehors et faire ce qu'on a à faire.

L'Italie n'est pas non plus épargné. C'est d'ailleurs en Sardaigne que le thermomètre pourrait dépasser les 48 degrés la semaine prochaine.