En Grèce, la canicule frappe, les autorités forcées à fermer l'Acropole à certaines heures de la journée

Une chaleur étouffante en Espagne, un soleil de plomb en Italie et un thermomètre qui s'envole en Grèce : l'Europe connait une vague de chaleur importante. En pleine saison touristique dans ce pays méditerranéen, ce week-end, les températures ont par exemple dépassé les 44 degrés Celsius dans le sud de la Crète.

À Athènes, la capitale, les autorités ont décidé de fermer temporairement l'Acropole aux heures les plus chaudes de la journée afin de protéger les visiteurs et les employés. Cette mesure concernant le site antique le plus visité de Grèce a été reconduite dimanche pour la troisième journée consécutive. Mais selon les prévisions du service météorologique national, les températures baisseront légèrement jusqu'à mercredi, notamment dans l'est et dans le nord du pays, grâce à des vents qui gagneront la mer Égée.

Des incendies redoutés

Un répit de courte durée car dès jeudi, une nouvelle vague de chaleur couvrira la Grèce. Par ailleurs, le Péloponnèse, la Crète ou encore les îles des Cyclades sont placés en état d'alerte face au risque très élevé d'incendies.

Il est demandé aux citoyens d'être prudents alors même que deux ans après, le pays reste marqué par les feux qui ont ravagé une partie de l'île d'Eubée.