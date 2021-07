Vaccination sur le lieu de vacances : le maire de La Baule réclame des "doses supplémentaires"

INTERVIEW

À partir de lundi, les candidats à la vaccination contre le Covid-19 pourront prendre rendez-vous pour deux injections dans deux lieux différents, la deuxième injection, notamment, pouvant ainsi se faire "dans les zones de vacances", selon le ministre de la Santé Olivier Véran qui s'est exprimé à ce sujet vendredi. "Je demande ce soir au gouvernement de bien vouloir prendre en compte la migration de la population et donc de nous doter dans nos centres de vaccination, notamment littoraux, de doses supplémentaires", a réagi le maire Les Républicains de La Baule, Franck Louvrier, samedi sur Europe 1.

"Dommage que cette décision ait été annoncée aussi tardivement"

S'il affirme que La Baule se prépare à cette mesure depuis quelques temps, "c'est dommage que cette décision ait été annoncée aussi tardivement", pointe-t-il. À La Baule, le centre de vaccination a déjà réalisé 50.000 injections depuis sa mise en place, avec environ "1.000 injections par jour", fait savoir l'élu.

Or pour lui, "c'est sûr que les centres de vaccination de Paris seront désertés au mois d'août" et celui de La Baule, par conséquent, "beaucoup plus rempli". "Donc, il faut vraiment que nous puissions pouvoir répondre à cette demande en ayant des doses supplémentaires."

La vaccination n'est par ailleurs par le seul élément sur lequel compte le maire pour éviter tout cluster dans sa ville. Celle-ci lance ce samedi "une campagne de sensibilisation auprès des jeunes qui va s'intituler 'Dépistez-vous avant d'entrer en piste'", indique Franck Louvrier. Objectif : permettre aux jeunes de se faire dépister facilement avant d'aller en discothèque.

Des "stewards urbains" sur les plages pour faire respecter les gestes barrières

"Comme vous savez, pour la vaccination, il y a un délai entre la première injection et la deuxième qui est important. Donc, quand [les jeunes] veulent se rendre dans des lieux où le pass sanitaire est obligatoire, il faut les aider à se dépister", ajoute le maire. La démarche sera matérialisée par un centre de dépistage installé en lien avec la SNCF et donc à proximité de la gare.

Et les plages n'échapperont pas non plus à un dispositif pour limiter la propagation du coronavirus. "On va mettre en place des stewards urbains, c'est-à-dire des jeunes, saisonniers qui vont être là pour faire de la pédagogie et expliquer qu'il est préférable, bien évidemment, de respecter les gestes barrières", explique Franck Louvrier. La Baule pourra aussi compter sur sa police municipale et une compagnie de CRS présente pendant l'été pour faire respecter l'ordre.