Se faire vacciner contre le Covid-19 pendant ses vacances : mode d'emploi

La pression sur les hôpitaux continue de baisser en France, avec toujours moins de patients Covid-19 hospitalisés, selon les chiffres publiés vendredi (8.044 malades du Covid-19 dans les hôpitaux, au plus bas depuis huit mois). Mais face à la progression du variant Delta, le gouvernement insiste : pour pouvoir voyager ou profiter tranquillement de l'été, tout en se protégeant pour la rentrée, la meilleure solution reste la vaccination. De son côté, l'Agence européenne des médicaments a rappelé que les quatre vaccins autorisés dans l’UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen) sont efficaces contre les formes graves du Covid-19, y compris face au variant Delta.

La possibilité de changer de centre de vaccination

Comme les personnes qui se font vacciner ne sont protégées qu'à partir de 14 jours après la seconde injection, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé vendredi un nouvel assouplissement : à partir de lundi, il sera possible de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination diffèrent du premier pour la seconde injection. Ce qui permettra par exemple de recevoir sa deuxième piqûre sur son lieu de vacances.

Rappelons aussi que pour les plus de 55 ans, le vaccin Janssen ne nécessite qu'une seule dose et que, pour les plus jeunes, le délai minimal entre deux doses est désormais de trois semaines pour un vaccin à ARN-messager, ce qui permet, en prenant rendez-vous dès à présent, d'être totalement protégé avant un départ en vacances en août.

Bien se renseigner avant un départ à l'étranger

Enfin, à défaut d'être vacciné avec deux doses, il faudra présenter un test PCR ou antigénique négatif avant un départ à l'étranger, et un nouveau test pour revenir en France. Attention : ces tests sont parfois obligatoires pour les enfants à partir de 2 ans, mais parfois c'est plutôt 6 ans, 10 ou 12 ans. Toutes ces informations sont régulièrement actualisées sur le site internet du Quai d'Orsay.