Vacances d'hiver : où partent les Français cette année ?

Le début d'un retour à la normale ? Après une saison hivernale 2021 marquée par la pandémie , la fréquentation touristique a presque retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire alors que les Français profitent de leur break hivernal. Mais où ont-ils décidé de partir cet hiver ? Et par quel moyen ?

Des destinations classiques comme New York ou les DOM TOM

Comme d'habitude, les Français qui se déplacent vont majoritairement prendre le train : avec plus de 4 millions de billets vendus, la baisse par rapport à 2019 n'est que de 5 à 10% annonce la SNCF . C'est le même le niveau d'avant crise qui est retrouvé, si l'on prend seulement en compte les voyageurs loisirs, avec un pic quasi historique en direction de la Bretagne. Pour ceux qui partent à l'étranger, c'est aussi un début de retour à la normale avec des destinations classiques comme New York ou les DOM TOM, et même, déjà, une hausse des prix.

"Les prix remontent en partie parce que le nombre de rotations est encore plus faible que dans une période normale", constate sur Europe 1 Guillaume Rostand, porte-parole du moteur de recherche spécialiste de voyages Liligo. "Et puis, on commence à sentir un peu l'effet du prix du pétrole, qui a beaucoup augmenté ces derniers temps. On sent donc revenir une augmentation qui va se confirmer dans les jours et les semaines à venir".

Lyon et Grenoble, deux villes prisées

Air France est, de son côté, remonte à 75% de ses capacités, et note aussi un retour significatif des réservations vers les Etats-Unis et le Canada. Le covoiturage et les cars longue distance attirent à nouveau. Flixbus a d'ailleurs renforcé son offre de 50%. Lyon et Grenoble sont les destinations les plus prisées.