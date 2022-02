Vacances d’hiver : en gare de Strasbourg, les voyageurs veulent partir loin du Covid

REPORTAGE

Les vacances démarrent ce vendredi 4 février dans la zone B (Strasbourg, Lille, Nantes, Orléans, Reims, Nancy, Metz, Amiens, Rouen, Rennes,…) jusqu’au 21 février. En gare de Strasbourg, les quais commencent à se remplir. Pour beaucoup de voyageurs, ces vacances étaient très attendues, notamment pour oublier tous les soucis liés encore et toujours au Covid .

En France ou à l’étranger, des vacances bien méritées

En gare de Strasbourg, la plupart des vacanciers prennent la direction Lyon, Paris, ou du Sud de la France. Joséphine, sept ans et son petit frère vont passer une semaine chez leurs grands-parents à Châlons sur Saône. "Moi je suis contente d’être en vacances chez Papou et Mamie !" s’exclame la fillette. Pour ses parents, Jérôme et Marion, qui vont donc se retrouver seuls durant quelques jours, c’est aussi un peu les vacances : "Le suspense a duré jusqu’au bout", soupire cette maman. "On a enchaîné les périodes d’isolement liées au Covid, mais c’est bon, maintenant ! On est contents que les enfants puissent partir. La semaine prochaine, c’est restaurant !", se réjouit-elle.

Profiter à 100%

Quelques mètres plus loin, Christian et sa famille sont très chargés et pour cause : pour eux, la gare de Strasbourg n’est qu’une étape d’un long périple. "On va d’abord à Francfort où on prendra un avion pour aller en Norvège, à Oslo, et demain on prend un avion pour aller dans le Grand Nord, au-delà du cercle polaire" détaille le père de famille. "A chaque fois, c’est le test Covid, le pass vaccinal , etc etc… Normalement, ça devrait aller !" espère-t-il. "On est très contents de pouvoir aller dans un endroit isolé et je pense que le virus ne survivra pas à cette température", conclut-il dans un éclat de rire.

L’école reprendra le 21 février à Strasbourg et dans toute la zone B. Mais pas question d’y penser dès maintenant ! La seule préoccupation des voyageurs, c’est de profiter à 100% de leurs vacances.