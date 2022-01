Covid-19 : comment fonctionne le pass vaccinal ?

Un nouveau pass, et beaucoup d'interrogations de la part des Français. Comment le pass sanitaire va-t-il devenir pass vaccinal ? Europe 1 fait le point. Pour ceux qui ont déjà un schéma vaccinal complet, le changement se fait tout seul. Si vous aviez l'habitude de présenter votre QR code avec l'application TousAntiCovid, il n'y pas de manipulation à faire, c'est automatique. Pas besoin non plus de faire de mise à jour sur votre téléphone. Si vous n'avez pas cette application, veillez bien à récupérer vos certificats de vaccination ou de rétablissements au Covid-19 sur le site de l'assurance maladie.

Un test négatif n’est plus suffisant

Mais alors que change ce nouveau pass vaccinal ? Un test négatif n'est plus suffisant pour se rendre dans les lieux où l'on demandait le pass sanitaire. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas fait leur troisième dose dans les temps, il n'est plus possible d'aller boire un verre, de manger au restaurant. Il ne sera plus possible non plus d'accéder aux loisirs comme le cinéma, la salle de sport, les foires ou les salons. Et sans ce précieux sésame, monter dans un train ou un bus longue distance sera aussi interdit. Même chose pour l'avion pour aller à l'étranger.

Pass sanitaire pour les 12-15 ans

En revanche, le pass sanitaire reste actif pour les enfants de 12 à 15 ans, mais aussi pour accéder aux établissements scolaires et aux services de santé. Ces mesures seront maintenues au moins jusqu'au 31 juillet.