Vacances de Pâques : de la neige et des perturbations à prévoir dans les Alpes

Jusqu’à 120 cm de neige sont tombés en Savoie, provoquant de nombreuses perturbations routières et ferroviaires. Si les stations de ski se réjouissent, le risque d’avalanche est maximal. Les vacanciers sont appelés à la prudence, notamment en hors-piste. Plus de 4.000 foyers sont privés d'électricité.



Bonne nouvelle pour les vacanciers amateurs de glisse : la neige est bel et bien au rendez-vous dans les Alpes. Ce jeudi, de fortes chutes de neige s’abattent sur la Haute-Maurienne et la Haute-Tarentaise, recouvrant les vallées de poudreuse. Par endroits, il est déjà tombé jusqu’à 120 cm.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Conséquence directe de cet épisode neigeux tardif : la circulation est fortement perturbée. De nombreux axes secondaires sont impraticables, notamment en raison de chutes d’arbres. En Savoie, la route entre Val Thorens et les Ménuires est actuellement fermée.

Sur les grands axes, l’autoroute A43 est interdite aux poids lourds. Même restriction pour les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus vers l’Italie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Électricité coupée, trains à l’arrêt

La neige a également impacté le réseau électrique : 4.000 foyers étaient privés de courant en début de journée. Côté transports, le trafic ferroviaire est provisoirement suspendu entre Chambéry et Modane.

Un épisode qui, malgré tout, fait le bonheur des stations qui sont encore ouvertes pour ces vacances de Pâques. C'est le cas de Val d'Isère en Savoie qui profite pleinement de cet enneigement exceptionnel.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le directeur de l'office du tourisme, Christophe Lavaut, est revenu pour Europe 1 sur cette situation : "Je dirais presque une carte costale. On a à peu près un mètre de cumul sur les pistes, 80 centimètres dans le village. Des cumuls de neige qui recouvrent les toitures, les pistes et les routes également".

Prudence maximale en montagne

"À l'heure actuelle, on ne peut pas encore skier. Ça devrait être le cas d'ici à une heure ou deux. Et puis petit à petit, toutes les équipes des pisteurs de Val d'Isère vont sécuriser les zones les plus en altitude pour qu'on puisse avoir l'intégralité du domaine accessible dès que possible", ajoute-t-il.

La suite après cette publicité

Mais la prudence reste de mise : le hors-piste est formellement déconseillé. Le risque d’avalanche est actuellement de 5 sur 5 dans les trois départements alpins. Les chutes de neige devraient s’atténuer dans le courant de l’après-midi de ce 17 avril.