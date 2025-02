La France et l'Italie envisagent un deuxième tube au tunnel du Mont-Blanc. © Roland Macri / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À Nice ce vendredi, Jean-Noël Barrot et Antonio Tajani, ministres français et italien des Affaires étrangères, se sont réunis et en ont profité pour aborder plusieurs sujets. L'objectif d'ouvrir le tunnel de Tende et le deuxième tube de celui de Fréjus en juin a été confirmé. L'idée d'un nouveau tube pour le Mont-Blanc a été également envisagée.