Vacances d'hiver : les professionnels du ski confiants sur la saison à venir

C'est déjà le bon moment pour réserver ses vacances au ski ! Après une saison blanche due à la crise sanitaire l'année dernière, les stations de montagne seront bien ouvertes dès les premières neiges. Et parfois, il y a de l'attente. En moyenne, on observe une hausse de 20% des réservations par rapport à 2019, avant l'arrivée du Covid. Si le protocole sanitaire doit être précisé dans les prochains jours, le pass sanitaire, lui, ne sera pas nécessaire pour dévaler les pistes. Sur Europe 1, Dominique Thillaud, directeur général de la Compagnie des Alpes, estime que cette nouvelle saison hivernale ne sera pas au rabais.

"88 millions d'euros d'investissements pendant la crise"

Dominique Thillaud, à la tête de dix domaines skiables, rassure quant à l'état des pistes. "D'une certaine manière, l'outil est là et on n'a jamais arrêté d'en faire la maintenance, et au-delà, d'en construire de nouveaux", souligne le directeur général de la Compagnie des Alpes.

Celui-ci affirme qu'il a toujours soutenu le secteur, malgré la crise sanitaire et l'arrêt de l'activité. "Les investissements de la Compagnie des Alpes ne se sont pas arrêtés puisque nous avons procédé à plus de 88 millions d'euros d'investissements sur la période", avance le directeur général qui met également en avant des investissements pour de "nouvelles constructions et la maintenance de l'outil". Et Dominique Thillaud d'assurer : "Pour ce qui concerne les domaines, ils seront encore mieux équipés et bien sûr, ils seront complètement disponibles pour l'intégralité des skieurs".

Il y a quelques jours, le secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a fait part de son optimisme sur cette nouvelle saison hivernale, tout en rappelant que le gouvernement surveillait l'évolution du Covid-19. "J'espère que la saison se déroulera bien et que l'épidémie restera jugulée. S'il y avait des dégradations, il faudra peut-être qu'on reparle. Mais on sait que quoi qu'il arrive, on pourra rester ouvert", a promis le secrétaire d'État.