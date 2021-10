Les stations de ski rouvrent sans pass sanitaire

Les professionnels des stations d'hiver sont rassurés. La saison 2021/2022 aura bel et bien lieu, et probablement sans embûche. Le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, est arrivé jeudi à Chambéry, en Savoie, avec la bonne nouvelle que tout le monde attendait. "Cet hiver, on va skier parce qu'il y a la vaccination, parce que l'épidémie est sous contrôle", a-t-il déclaré à Europe 1. "On va pouvoir enfin prendre un grand bol d'air pur."

Satisfaction générale pour les professionnels de la montagne, parmi lesquels Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne, célèbre station savoyarde. "Ça fait chaud au cœur à tous les montagnards, à tous ceux qui vivent de cela", s'est-il félicité. "Mais ça fait chaud au cœur à tous les skieurs aussi. On est très heureux. Quand vous viendrez, vous allez voir une montagne française exceptionnelle comme vous ne l'avez jamais connue."

Les indicateurs sanitaires rassurent

Et ce n'est pas le seul motif de réjouissance : le pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour emprunter les remontées mécaniques. "Le pass sanitaire n'est pas demandé à l'heure actuelle donc on va commencer la saison comme ça", a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne. "Et puis on touche du bois. J'espère que la saison se déroulera bien et que l'épidémie restera jugulée. S'il y avait des dégradations, il faudra peut être qu'on reparle. Mais on sait que quoi qu'il arrive, on pourra rester ouvert."

Et les résultats sont déjà là : les réservations sont en hausse de 20% par rapport à l'année 2020, retrouvant ainsi leur niveau de 2019, avant l'ère Covid-19.