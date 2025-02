Le bœuf gras, viande très prisée de la région de la Gironde et fierté locale, est célébré tous les ans au village de Bazas depuis 1283. Une fête populaire qui attire des milliers de bons vivants et de touristes dans la jolie ville, pour goûter ce mets et rencontrer les éleveurs français.

Dans le sud de la Gironde, à Bazas, on attend ce jeudi près de 10.000 personnes pour fêter le bœuf gras, une viande exceptionnelle produite par les éleveurs de la région. Une fête qui dure depuis 1283, soit plus de 700 ans, au plus grand bonheur des éleveurs et des consommateurs.

Une tradition de plus de 740 ans

Des milliers de personnes convergent depuis ce jeudi matin vers Bazas et se rejoignent au pied de la cathédrale, accompagnés par les fifres et les tambours pour célébrer les bœufs gras de Bazas. Olivier Boissavy, chargé de l'organisation de cette grande fête traditionnelle, s'émerveille de sa popularité.

"742 ans de tradition pour faire la promotion d'une viande qui est plus qu'exceptionnelle. Et à côté de ça, il y a toute une filière bovine, avec des éleveurs. Les gens répondent présent parce qu'à Bazas, on aime faire la fête. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées... C 'est une véritable communion, une grande messe."

"Toutes les générations sont les bienvenues"

Le défilé des bœufs gras, parés de couronnes fleuries et de rubans, commence dans les rues de Bazas en début d'après-midi, une journée incontournable pour ces milliers de personnes rassemblées ici, à l'instar d'Anne-Lise. "C'est ça qui est beau dans cette fête, toutes les générations sont les bienvenues. Les fifres, les échassiers, représentent justement la culture locale, et c'est important de garder la culture dans les campagnes."

La mère de famille ne va pas être la seule à déguster pour le déjeuner une belle tranche de bœuf de Bazas partout dans le village. Le doux parfum de la cuisson vient gentiment ouvrir l'appétit. "On a cuit le minimum, juste assez pour qu'elle soit chaude à l'intérieur, c'est comme ça qu'elle est la meilleure." Des planchas, des terrasses et le bœuf de Bazas, bref, le bonheur !