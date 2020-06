Coronavirus : une vente aux enchères de vin pour aider les soignants du Bordelais

Acheter du vin pour aider les soignants. Le Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) organise une vente aux enchères de nombreux lots de bouteilles de vin, et autres cadeaux en rapport avec l'œnotourisme, pour récolter des fonds à destination des hôpitaux de Bordeaux et de Libourne, qui ont fait face à l’épidémie de covid-19. La vente aura lieu sur le site internet de ventes Drouot, accessible depuis Bordeaux.com, à partir de lundi. "610 lots sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme", explique Christophe Château, responsable de la communication du CIVB.

Des lots de 5 à 4.000 euros

"La vente est en cours avec clôture des enchères le dimanche 21 juin, à minuit. On espère le lundi matin annoncer un joli montant à remettre aux hôpitaux début juillet", poursuit-il. Les lots sont variés, de six bouteilles d'Entre-Deux-Mers et ou de rosé offertes par un vigneron à un magnum de Petrus. Les acheteurs pourront également s'offrir la visite d'un château viticole ou encore un séjour de trois jours dans un château, assorti d'un dîner avec le propriétaire. "Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses", se réjouit Christophe Chateau.

De 5 à 4.000 euros, les lots sont à tous les niveaux de prix. La volonté est d'aider le personnel soignant dans sa globalité, pas seulement les médecins ou les chercheurs, mais également les personnels d'entretien. "On a commencé à échanger des devis avec l'hôpital de Bordeaux sur des appareils de nettoyage, il y a des salles de repos des soignants qui sont en mauvais état qui auraient besoin d’être refaites, ou améliorées avec du matériel. Ce sont vers ces orientations-là que les budgets vont être investis", précise Christophe Chateau.