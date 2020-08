Une rivalité et un pirate borgne : voici l'histoire de l'effaceur

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un lieux. Ce jeudi, à l'approche de la rentrée des classes, il a décidé de fouiller dans sa vieille trousse d'écolier et en a ressorti...un effaceur. C'est donc une plongée dans les souvenirs de copies doubles et de mauvaises notes, où les effaceurs Reynolds et Super Pirat étaient dans les mains de tous les élèves.

"Généralement, et c’est peut-être plus le cas maintenant, tous les écoliers écrivaient au stylo à plume sur des feuilles à grands carreaux avec une marge rouge. Une époque qui ne doit pas être totalement révolue puisque les deux effaceurs phare de mon enfance que sont le Reynolds et le Super Pirat existent toujours. Super Pirat dont le logo était à l'époque...un pirate borgne avec un bandeau sur l’œil. Tout cela me paraissait parfaitement cohérent à 12 ans, mais maintenant je me demande ce qu'un pirate peut bien faire d'un effaceur.

Des débuts balbutiants

Bref, tout ça pour en venir au fond du sujet : qui a été le premier à fabriquer l'effaceur ? Et comme souvent, cela dépend un peu de quoi on parle. Au début du 20ème siècle il y avait déjà un système pour effacer l’encre qui fonctionnait avec deux produits qu’on appliquait l’un après l’autre. Le premier ramollissait l'encre, le second l'enlevait vraiment. Jusqu'ici, la grande histoire de l'effaceur est cohérente, mais les choses vont changer : deux versions existent, portées chacune par une entreprise qui y trouve ses intérêts.

Deux histoires racontées par deux entreprises concurrentes

La première, c’est celle de Pelikan qui fabrique les Super Pirat. D'après cette marque, ce sont leurs chimistes qui sont à l'origine du produit qui efface l'encre inventé dans les années 1930. Toujours selon Pelikan, ils sont aussi à l'origine en 1977 de l'effaceur qui peut effacer d'un côté, et réécrire de l'autre.

Mais de son côté, Reynolds clame aussi la paternité de l'effaceur. D'après un article de La Croix : "En 1975, les chercheurs de Reynolds soumettent le projet d’effaceur à Pierre Regnault, le fils du fondateur du groupe, qui l'accueille avec scepticisme. Jusqu'au jour où, de retour du bureau, il trouve l'une de ses filles en larmes, désespérée parce qu'elle avait taché son cahier. Elle testa alors le stylo magique et s'enthousiasma pour la trouvaille. La décision de lancer le produit fut aussitôt prise."

Une bien belle histoire qui sent quand même le bon stroytelling du service marketing de Reynolds...Sans compter que le premier effaceur de la marque n'a été commercialisé qu'en 1979 ! Donc dans l’état actuel de mes connaissances, l’inventeur de l’effaceur moderne reste Pelikan."