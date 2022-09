Une nouvelle baleine s'échoue sur une plage du Finistère

Huit jours après le dernier échouage de cétacé sur les côtes du Finistère, une nouvelle baleine s'est échouée lundi sur une plage de Ploéven, où pompiers et gendarmes tentaient de remettre à l'eau l'animal qui a été découvert encore vivant, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Une tentative de remise à l'eau stoppée

La préfecture du Finistère faisait état lundi à la mi-journée "d'une situation d'échouage d'une baleine à Ploéven" depuis environ 8 heures du matin, confirmant des informations du quotidien Le Télégramme. Selon le journal, l'animal qui mesure une quinzaine de mètres, a été découvert lundi matin par des promeneuses.

"A ce stade, l'animal est vivant" et "il y a une tentative de remise à l'eau qui est en cours", avait indiqué la préfecture, précisant que pompiers et gendarmes sont toujours sur place, avant de stopper la tentative en raison de l'état de santé du cétacé. Il s'agit du troisième cétacé découvert échoué sur une plage du Finistère depuis début septembre. Deux rorquals se sont échoués à quelques jours d'intervalle dans le Finistère, sur l'île de Sein, le 2 septembre et sur une plage de Tréguennec, le 10 septembre.