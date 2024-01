Une majorité de Français privilégient l'origine des produits par rapport à leur prix, selon notre sondage

Alors que la colère des agriculteurs a remis sur la table la question de la provenance des produits que nous consommons, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche révèle qu'il s'agit bel et bien d'un critère primordial pour les Français au moment de remplir le panier de courses. Ainsi, 51% des personnes interrogées l'estiment même plus important que le prix, alors même que l'inflation alimentaire a atteint près de 12% en 2023, par rapport à l'année précédente. Seuls 41% des sondés privilégient, en effet, le coût à l'origine.

Parmi leurs multiples revendications, les agriculteurs dénoncent notamment une concurrence déloyale en provenance de certains pays européens au sein desquels les agriculteurs n'ont pas à respecter la batterie de normes qui s'imposent aux exploitants français. Ils pointent du doigt, entre autres, cette viande importée, moins chère pour le consommateur, mais qui pénalise la filière française. Un sujet qui trouve visiblement un écho auprès de la population qui soutient d'ailleurs majoritairement le mouvement de contestation.

Peu de différences, selon la proximité politique

On note toutefois quelques disparités selon la tranche d'âge. Ainsi, les moins de 35% privilégient d'un iota (46%, contre 45) le prix, au détriment de l'origine des produits. La différence est plus marquée chez les 25-34 ans pour qui le prix est le critère le plus important (53%) devant l'origine des produits, seulement citée par 38% des sondés. En revanche, les plus de 50 ans plaident largement en faveur de la provenance des produits. Un critère considéré comme étant le plus fondamental par 61% des plus de 65 ans.

La proximité politique des sondés n'a que peu d'incidence sur le résultat du sondage. Ainsi, qu'ils soient de droite ou de gauche, les Français interrogés regardent davantage l'origine que le prix des produits. Les sympathisants de gauche paraissent toutefois un peu plus catégoriques avec 57% des sondés disant privilégier la provenance des marchandises, contre 51% chez ceux de droite. Dans le détail, à gauche, ce sont les partisans d'Europe Écologie Les Verts qui sont les plus exigeants à propos de l'origine des produits. Un critère que 70% d'entre eux considèrent comme le plus essentiel.

À droite, ce sont les électeurs de Reconquête!, le parti fondé par Éric Zemmour, qui regardent ledit critère avec le plus d'intérêt (77%). Les sympathisants des Républicains apparaissent comme étant les plus partagés avec 48% des sondés qui disent privilégier la provenance des marchandises, contre 47% qui considèrent, d'abord et avant tout, le prix.