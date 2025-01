«Une grande fierté» : au Bocuse d'Or, le jeune chef Paul Marcon rêve de faire briller la France

Décerné tous les deux ans afin d'honorer le meilleur chef cuisinier de la planète, le Bocuse d'Or se déroule ce lundi soir à Lyon. La France sera représentée, cette année, par Paul Marcon, jeune chef de 29 ans qui entend bien marcher dans les pas de son père, Régis Marcon, à la tête d'un établissement triplement étoilé.

Qui sera désigné meilleur chef cuisinier du monde ? Réponse ce lundi soir à Lyon à l'issue du Bocuse d'Or, une compétition imaginé par Paul Bocuse, véritable empereur de la cuisine française, en 1987 et qui décerne tous les deux ans le prix du meilleur chef de la planète. Cette année, la France sera représentée par le jeune chef de 29 ans, Paul Marcon, qui peut d'ores et déjà faire valoir une très belle lignée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le jeune homme est en effet le fils de Régis Marcon, chef triplement étoilé au guide Michelin dans son restaurant de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire). Il avait d'ailleurs remporté le Bocuse d'Or il y a 30 ans tout pile, puis a acquis sa renommée à travers ses plats à base d'herbes et surtout de champignons ramassés dans les bois de Haute-Loire. De quoi influencer son fils qui a tout appris dans les cuisines de son père. "Forcément, c'est une cuisine qui est inspirée de la nature et des herbes au maximum. On essaie en tout cas d'avoir un marqueur, une identité française", précise le jeune chef.

"Ça va être un grand moment"

Cette équipe tricolore, composée de Paul Marcon et de sa commis de 22 ans, a commencé le concours ce lundi matin à 9h30. Ils disposent de 5 heures et demie pour réaliser d'abord 16 assiettes à base de homard et de céleri puis un plat pour 16 personnes comprenant du chevreuil et du foie-gras.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pression maximale, ensuite, pour le duo français qui affronte 23 autres pays dans ce qui s'apparente à des Jeux olympiques de la gastronomie. Mais les deux prétendants au titre sont prêts. "On a une préparation mentale, on se fait aussi aider par un coach qui vient nous voir régulièrement. Et il faut évidemment que ma commis gère la pression et n'explose pas en pleine épreuve le jour J, car sinon on explose tous les deux. Évidemment, c'est une grande fierté de représenter le drapeau français et d'être en finale à Lyon, chez nous. Ça va être un grand moment".

La dernière victoire française remonte à 2021 et selon les tout derniers pronostics, les Américains seraient les favoris de l'épreuve cette année. Le résultat doit être connu aux alentours de 18h.