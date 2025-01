«La récompense d'un travail de deux ans» : Paul Marcon remporte le Bocuse d'Or pour la France

Lors de cette finale du concours de cuisine, organisé cette année à Chassieu près de Lyon, 24 pays s’affrontaient sur deux épreuves. La France s'est distinguée de ses concurrents, portée par Paul Marcon qui a remporté le Bocuse d'Or. Trente avant lui, son père Régis Marcon, chef trois étoiles à Saint-Bonnet-Le-Froid, accomplissait le même exploit.

La finale du championnat du monde de la gastronomie, lancé par Paul Bocuse en 1987, se tenait pour cette édition au Sirha, à Lyon, dimanche 26 et lundi 27 janvier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On s'est relevé et aujourd'hui, on est là"

L'équipe de France était emmenée par Paul Marcon, 28 ans, un jeune cuisinier qui n'est autre que le fils de Régis Marcon, chef triplement étoilé au Michelin dans son restaurant à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, et qui lui-même avait remporté ce trophée il y a 30 ans, en 1995.

Digne fils de son père, qui l'a pris dans ses bras avec beaucoup d'émotion, Paul Marcon, brandissait sa statuette en or avec fierté. "C'est la récompense d'un travail de deux ans et même plus. C'est toute mon expérience de vie et de carrière de cuisinier qui paye aujourd'hui", déclare-t-il, évoquant également le long chemin parcouru : "J'ai mis beaucoup de choses en place. On s'est heurté à des choses, on a fait des erreurs, on est remonté, on s'est relevé et aujourd'hui, on est là". Paul Marcon espère aussi avoir fait "briller les yeux de tous les cuisiniers et de tous les cuisiniers en devenir de France".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'équipe de France l'a remporté face à 23 autres pays en préparant, en cinq heures et demie, une assiette autour du homard et du céleri, puis un plat pour seize personnes comprenant du foie gras et du chevreuil, avec notamment une cuisson à la broche. Un jury international a donc plébiscité les deux recettes françaises pour offrir au Tricolore ce trophée gastronomique tant convoité. Un trophée célébré par une Marseillaise entonnée tout à l'heure par les supporters français.