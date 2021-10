La France remporte le prestigieux concours Bocuse d'or pour la première fois en 8 ans

INTERVIEW

Cela faisait huit ans que ce n'était pas arrivé. La France a été sacrée championne du prestigieux concours international, le Bocuse d'or ce lundi à Lyon. Durant deux jours, 21 équipes étaient en lice sur deux épreuves. Elles ont proposé à un jury de chefs, venus du monde entier, un plateau autour du paleron de bœuf et une box comportant trois plats, une entrée, un plat, un dessert, sur une déclinaison de tomate cerise.

"C'est un peu comme gagner le Grand Chelem"

Créé en 1987 par le chef Paul Bocuse, le prix Bocuse d'or est une compétition qui a lieu tous les deux ans à l'occasion du salon de la gastronomie (Sirha) à Lyon. Cette année, le président du concours était Jérôme Bocuse, le fils du légendaire chef cuisinier décédé en 2018. C'est le chef Davy Tissot qui a mené l'équipe de France. Il est titulaire d'une étoile Michelin et il est passé par l'Institut Paul Bocuse. Au micro d'Europe 1, il n'a pas caché sa fierté, "c'est la joie et l'explosion ! On a vécu un moment incroyable… C'est un peu comme gagner le Grand Chelem", raconte-t-il.

Un concours qui a lieu tous les 2 ans

Selon le chef, c'est le travail sur les goûts qui a vraiment fait la différence. "L'idée, c'était que peu importe que ce soit l'entrée, le plat ou le dessert, la tomate doit exploser en bouche. Sur l'entrée, on a travaillé le côté acide. En plat chaud, on s'est inspiré de la tomate farcie. Pour le dessert, on avait mélangé un jus de tomate et du cassis pour en faire un bonbon de tomate", a-t-il expliqué.

À l'avenir, Davy Tissot aimerait motiver des jeunes chefs pour participer à ce prestigieux concours qui a lieu tous les deux ans. "On va essayer de trouver des jeunes et puis les emmener à travers le concours pour faire vivre cette expérience. La transmission est quelque chose d'important pour moi. C'est ce qu'on a fait pour moi tout au long de ma carrière. Tous ces chefs ont transmis des choses par le geste, par le savoir, par le regard. Et il me disait toujours il y a le savoir-faire et le savoir-être aussi. Et puis, c'est important de faire rayonner la gastronomie française à travers le monde", a-t-il indiqué.