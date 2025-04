Une carte pour «agir vite» face à la prostitution des mineures

Face à une prostitution des mineures en pleine expansion, une carte interactive entre en vigueur mardi avec un objectif : "agir vite". Elle recense au total plus d'une centaine de structures locales et nationales.

Que faire si son adolescente se prostitue ? Qui contacter ? Comment fluidifier les échanges entre acteurs de terrain ? Face à une prostitution des mineures en pleine expansion, une carte interactive entre en vigueur mardi avec un objectif : "agir vite".

Trouver des acteurs de proximité en mesure de venir en aide

Cette carte, accessible sur le site internet de la Fondation Droit d'enfance et prévue dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel lancée en mai 2024, recense au total plus d'une centaine de structures locales et nationales.

"L'idée, c'est que les jeunes victimes et les familles puissent trouver des acteurs de proximité qui soient en mesure de leur venir en aide", souligne auprès de l'AFP Julien Landureau, porte-parole de Droit d'enfance, rappelant que "plus de 11.000 mineurs seraient victimes d'exploitation sexuelle" en France.

Autre public visé, les professionnels qui ont eu tendance ces dernières années "à travailler en silo", complète Sandrine Pepit, directrice des programmes de la Fondation, dont un dédié au repérage, à l'accompagnement et à l'orientation des jeunes victimes de la prostitution. "Ils ne se connaissent pas forcément et ne se sont pas identifiés comme travaillant sur cette question de l'exploitation sexuelle des mineurs", ajoute-t-elle. "Or, il faut agir vite sur la prise en charge parce que les mineures concernées se déplacent rapidement".

L'outil a également pour objectif de recenser les "bonnes pratiques" et les "systèmes qui ont fonctionné dans certains territoires et qui pourraient être dupliqués, ou adaptés, dans un autre territoire".

Le nombre de victimes mineures de proxénétisme a augmenté de 14% ces dernières années

Certaines informations ne figurent en revanche pas sur la carte "pour des raisons évidentes de protection" des jeunes victimes et des professionnels, a précisé Julien Landureau, évoquant notamment les "lieux de répit". Selon les dernières données officielles publiées mi-avril, le nombre de victimes mineures de proxénétisme enregistrées en France par les forces de l'ordre a augmenté depuis 2021 de 14% -, celui de victimes d'un achat d'actes sexuels de 107%.