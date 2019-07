Depuis leur Ehpad, ils lancent une cagnotte pour s’offrir des vacances de rêve : "J'ai besoin d'un bol d'air"

REPORTAGE

En cette période vacances, il y a ceux qui ne peuvent pas partir alors qu'ils rêvent de prendre la poudre d’escampette. Parmi eux, douze résidents de l'EHPAD de Daoulas, dans le Finistère, près de Brest. Ils viennent de lancer une cagnotte en ligne pour se payer un séjour à une centaine de kilomètres.

"Pour rester dans le bain de la vie, il ne faut pas se cloîtrer"

Ces douze résidents ont pris l’initiative de ce départ en vacances en septembre. "J'ai besoin d'un bol d'air de l'extérieur, de voir des gens que je ne connais pas, des plages, des animations culturelles", souligne Paulette, nonagénaire, "pour rester dans le bain de la vie, il ne faut pas se cloîtrer".

"Se mettre en projet, c'est continuer à vivre"

Ces pensionnaires rêvent ainsi de quatre jours à Moëlan-sur-Mer, dans une résidence adaptée aux personnes à mobilité réduite. "C'est un départ pour l'aventure. Si on ne fait rien, on finit par devenir des zombies, des gens qui ne vivent plus", fait savoir Marie-Louise, nonagénaire également. L’initiative a déjà séduit des partenaires et dans l'encadrement de l'établissement, on est admiratif. "Quand j'entends une personne de 92 ans me dire 'Je veux partir en vacances', c'est très touchant. Se mettre en projet, c'est continuer à vivre", indique ainsi Marie, animatrice. Et le rêve devrait voir le jour puisque sur les 2.500 euros nécessaires, les résidents en ont déjà récolté... 3.754 euros !