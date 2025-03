Un week-end crucial pour les Restos du Cœur : dans le Rhône, des milliers de bénévoles mobilisés pour la collecte annuelle

Les Restos du Cœur organisent partout dans le pays ce week-end une collecte de dons. Dans les supermarchés, les clients sont invités à donner quelques denrées alimentaires ou des denrées hygiéniques. Dans le Rhône, des milliers de bénévoles sont mobilisés pour participer à ce week-end particulièrement important pour l'organisme.



C'était il y a 40 ans, tout juste. En septembre 1985, Coluche lançait pour la première fois sur l'antenne d'Europe 1, un appel à la solidarité. "On essayera peut-être de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos", expliquait-il au micro bleu.

Une petite idée qui n'était pas censée durer. Mais quatre décennies plus tard, la collecte nationale des Restos du Cœur ne s'est jamais arrêtée et se tient une nouvelle fois ce week-end. Le principe est simple : des bénévoles sont présents à l'entrée des magasins afin de récolter des denrées alimentaires.

"On est passées par là"

Dans le Rhône, près de 2.500 personnes sont mobilisées dans une centaine de magasins du département. À l'entrée de ce supermarché lyonnais, les bénévoles, avec leur gilet rose sur le dos, récupèrent les denrées. Anciennes bénéficiaires, Jessica et Séverine tiennent à donner pour les Restos du Cœur.

"J'ai pris des serviettes hygiéniques pour les femmes", note Jessica au micro d'Europe 1. "Et moi, de l'eau, du savon et un peu de nourriture", ajoute Séverine. "On est passées par là. Ça peut arriver de basculer du jour au lendemain. Donc, dès qu'on peut, on donne", concluent les deux clientes de la grande surface.

Un week-end hautement important

Dans le département, 1.000 bénévoles supplémentaires se sont mobilisés. Les besoins sont importants, notamment en produits pour bébés, souligne Annie, engagée depuis deux ans dans l'association. "Les couches et le lait pour bébé, ce sont des choses qu'on distribue beaucoup. Et du matériel aussi, comme des biberons, des tétines, des lingettes... des choses comme ça", explique-t-elle.

L'enjeu est crucial. C'est la collecte la plus importante de l'année, rappelle Alain Pillon, président des Restos du Cœur du Rhône. "La très grande partie de ce que nous redistribuons, environ 67%, ce sont des dons. Sur ce volume de 67%, on récolte 15% des dons sur ce seul week-end. Donc c'est vraiment très important", insiste-t-il.

L'association compte sur la générosité des Français et espère dépasser la collecte de l'année dernière. En 2024, 140 tonnes de denrées avaient été récoltées dans le Rhône.