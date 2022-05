SNCF : une ligne directe de TGV prévue entre Paris et Berlin pour fin 2023

Alors que de nombreux Français privilégient le train pour diminuer le bilan carbone, la SNCF va mettre en place dès 2023 un TGV direct entre Paris et Berlin fin 2023. Un trajet qui sera faisable en sept heures, précise Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Après l’ouverture de lignes à grande vitesse ces 15 dernières années entre Paris et Francfort, Stuttgart ou encore Munich, Jean-Pierre Farandou, présent à Strasbourg pour fêter 15 ans de coopération franco-allemande à grande vitesse, veut aller plus loin.

Les jeunes visés en priorité

"Moi, je voudrais qu’on double le trafic ferroviaire en France et en Europe", dit-il, avant d'expliquer que la mise en place de cette ligne vise en particulier les jeunes. "On pense d’ailleurs à faire un Paris-Berlin à la fois de nuit comme de jour. Je suis convaincu que les jeunes vont y aller tout de suite et les moins jeunes petit à petit, parce que cette prise de conscience écologique est en train de rentrer partout dans toutes les familles françaises", ajoute-t-il.

La renaissance des trains de nuit

Jean-Pierre Farandou en est convaincu. Les Français "n’ont plus peur de faire 4h, 5h, 6h de train, notamment les jeunes générations qui ont envie de prendre le train et moins l’avion". Pour lui, les gens privilégient ce mode "à la fois pour des raisons du coût de l’énergie, mais aussi pour des raisons citoyennes, des prises de conscience de l’impact sur la planète et de nos choix en matière de déplacement".

Le PDG de la SNCF mise également sur la renaissance des trains de nuit. Après Nice, les Pyrénées ou encore Vienne récemment, d’autres lignes pourraient voir le jour.