L’histoire du Mur de Berlin s’expose au Trocadéro, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine

Le mur de Berlin est au cœur d'une exposition percutante qui a débuté mercredi au Trocadéro à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Érigé en 1961 pour éviter les fuites vers l'ouest, ce mur est sans nul doute le symbole de la division de la guerre froide. Un regard sur le passé qui n'est pas sans rappeler les divisions actuelles dans le monde.

Et tandis que les conflits se multiplient sur la scène internationale, un symbole de la guerre froide s'expose à Paris. Avant même d'entrer, le visiteur lui fait face : le mur de Berlin placé. Devant le musée, un bout du mur de plusieurs mètres de long et de 3,50 m de hauteur, d'un béton usé par le temps.

200 objets exposés

"Je pense qu'il y a un message dans ces fragments de murs. Cette exposition a pour but d'interpréter cette voix que le mur transmet", confie Luis Ferreiro, directeur de Musealia, qui a cocréé l’exposition.

Avant la chute du mur, le 9 novembre 1989, deux mondes se sont opposés. Et les 200 objets exposés sont là pour en témoigner, comme une maquette d'un appartement moderne représentant la vie à l'ouest en opposition à celle de l'est. "Ici, on peut voir deux visions opposées entre les deux systèmes. Il s'agit de quelque chose de tangible : où l'on vivait ou encore comment on vivait dans un appartement", complète Luis Ferreiro.

Un écho au monde actuel

Et si ces divisions de la guerre froide semblent aujourd'hui bien loin, elles font pourtant écho au monde actuel. "Il y a des divisions nationalistes, religieuses, économiques, on ne peut pas dire que l'on vit dans le même monde qu'à l'époque, mais il est fragmenté", conclut-il.

Justement, l'exposition amène le spectateur lui-même à se poser la question : "Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous divise ?", peut-on lire à la sortie. L'exposition sera présente à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine jusqu'au 28 septembre 2025.