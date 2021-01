Un TER percute une voiture dans l'Ain : la conductrice décédée

Une jeune conductrice a été tuée vendredi à Peronnas, dans l'Ain, après que sa voiture a été percutée par un TER à un passage à niveau, a-t-on appris auprès de la police. Vers 14h20, ce TER qui assurait la liaison entre Lyon et Bourg-en-Bresse a percuté à vive allure la voiture qui se trouvait au milieu des voies pour des raisons encore inexpliquées. La jeune femme de 23 ans est décédée dans l'accident qui n'a pas fait de blessés à bord du train. Le conducteur, choqué, a été pris en charge par les pompiers, a ajouté la police.

Un enquête ouverte

Dans un tweet, la SNCF a indiqué que la circulation avait été interrompue entre Bourg-en-Bresse et Villars-les-Dombes dans les deux sens. Une enquête pour tenter de faire la lumière sur l'accident a été ouverte et confiée à la sûreté urbaine de Bourg-en-Bresse. Le 7 janvier, vers 8h, un autre TER avait percuté une voiture bloquée sur un passage à niveau près de la gare de Chazay-Marcilly (Rhône). Choquée mais pas blessée physiquement, la conductrice s'en était sortie indemne tout comme les 38 passagers du TER assurant la liaison entre Lyon et Roanne. Le véhicule avait lui été traîné par le train et la ligne bloquée pendant plusieurs heures