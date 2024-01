«Un symbole» : à Castelnaudary, une plateforme logistique des hypermarchés Leclerc bloqué par des agriculteurs

Les blocages des agriculteurs des autoroutes se poursuivent en France. Ce mercredi, la rocade de Bordeaux a, elle aussi, été bloquée par plusieurs tracteurs, rejoignant la longue liste des axes bloqués. Mais les agriculteurs ne comptent pas se limiter uniquement aux routes.

Un symbole

À Castelnaudary, une plate-forme logistique des hypermarchés Leclerc est totalement paralysée par les jeunes agriculteurs depuis ce mardi. Devant l'entrepôt, une quinzaine d'agriculteurs ont campé ici dans le froid. La plupart n'ont pas dormi autour du feu. Depuis 24 heures, aucune marchandise ne rentre ou ne sort du site. Pour Nicolas, agriculteur dans l'Aude, l'objectif est d'alerter la population sur leurs difficultés.

"L'aspect symbolique, le symbole de bloquer cette plate-forme, c'est de bloquer l'alimentation des supermarchés. Et donc, bloquer l'alimentation humaine pour faire prendre conscience que si nous n'étions plus là, il n'y aurait plus de quoi se nourrir", souligne l'agriculteur.

Michel-Edouard Leclerc à la rescousse ?

Le choix du site ne doit rien au hasard. Certains espèrent que Michel-Edouard Leclerc puisse devenir un porte-parole auprès de l'État. "On espère que monsieur Leclerc, par le blocage de ses centrales, fera en sorte d'essayer d'aller dans le sens des agriculteurs et d'appuyer là où il faut pour restaurer une pression politique, de façon à arranger durablement les problèmes", espère David, céréalier dans l'Aude.

Et si une réunion a débuté ce mercredi matin avec le directeur du site, tous les agriculteurs ont assuré que le blocage du centre allait continuer.