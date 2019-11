"On lui a sauvé la vie" : un septuagénaire sauvé in extremis d'une coulée de boue dans les Alpes-Maritimes

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"On lui a sauvé la vie". Les intempéries qui touchent les Alpes-Maritimes et le Var ont provoqué de fortes inondations et des centaines d’évacuations. Un homme de 78 ans a notamment été victime d'un glissement de terrain à Cagnes-sur-Mer. Le capitaine Eric Brocard, chef de communication des pompiers d'Alpes-Maritimes, raconte son sauvetage au micro d'Europe 1.

"Enseveli jusqu'au cou"

En début de soirée, une coulée de boue entraîne une chute d'arbre. Le septuagénaire n'arrive pas à s'en dégager. "Il s'est trouvé coincé dans la boue, sous des amas de végétaux, enseveli jusqu'au cou", explique Eric Brocard. Le sauvetage nécessite l'intervention de près de 30 pompiers. "Il a fallu l’extraire de la boue, et en plus sécuriser la zone, qui était encore soumise à de fortes coulées de boue. Elles menaçaient au dessus de la zone d’intervention", retrace le capitaine.

Le septuagénaire n'a pas subi de blessures graves

Les pompiers dépêchés sur place doivent tirer la victime à bout de bras pour l'extraire de la zone. "Ça a été un travail très compliqué, et en plus de nuit", souligne-t-il. Le septuagénaire n'a pas subi de blessures graves, mais a été hospitalisé, en état d'hypothermie. "On lui a sauvé la vie, il va se remettre rapidement."