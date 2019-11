Au Muy, dans le Var, les riverains constatent les dégâts après les intempéries : "Cinq centimètres d’eau, et vous avez tout à refaire"

REPORTAGE

En mer, on connaît le calme après la tempête, mais sur terre, les heures qui suivent des pluies torrentielles sont rarement sereines. Ainsi la montée des rivières, attendue notamment dans le Var avec de possibles crues, même si Météo France a rétrogradé dimanche matin sa vigilance rouge pluie-inondation en vigilance orange. L’inquiétude perdure également pour deux personnes portées disparues : un homme de 77 ans, recherché depuis samedi matin à Saint-Antonin-du-Var mais aussi, sur la commune du Muy, une personne tombée à l'eau alors qu'elle était secourue par les pompiers.

Avec Roquebrune-sur-Argens, Le Muy est l’un des secteurs du Var les plus touchés par les intempéries de samedi. Une rue complète du centre de ce village de 9.300 habitants est désormais sous au moins un mètre d’eau. Mais les riverains ont déjà commencé à s’organiser pour s’entraider.

Vive inquiétude au Muy (Var) où des habitants évacués à cause de la crue de la Nartuby ont chaviré à bord de l’embarcation des sauveteurs aquatiques. Les pompiers ne sont pas encore certains de les avoir tous récupérés. Reconnaissance en cours. #METEO83#intemperies#varpic.twitter.com/LdxD5VB15v — Jacques Thérence (@Jakterens) November 23, 2019

Deux inondations en moins de dix ans

Ainsi, Elsa, Moana et Damien, qui ont vu monter l’eau dans leur quartier toute la journée de samedi, sont allés inspecter l’état de la résidence secondaire de leur voisin, au rez-de-chaussée de leur immeuble, sitôt le temps calmé. "La maison étant légèrement en contre bas, on se doute bien que…". À la lumière du smartphone, l’électricité étant coupée depuis samedi matin, ces trois habitants découvrent l’étendue des dégâts ; l’eau est rentrée dans l’habitation par le garage. "On a bien deux, voire trois centimètres d’eau. Les meubles ont pris un coup", explique Elsa.

Car même quelques centimètres d’eau sont synonymes de gros tracas, et d'autant que cette nouvelle inondation est la seconde en moins de dix ans dans la commune. "Cinq centimètres d’eau, et vous avez tout à refaire. À partir du moment où le placo prend l’eau…", relève Damien. Le nettoyage pourra débuter une fois la décrue amorcée, sans doute d’ici la fin de journée.