"Un rien pour nous peut valoir beaucoup pour les autres" : Vincent Lindon s'engage pour le micro-don

INTERVIEW

C'est n'est pas la première fois qu'il s'engage dans la vie politique ou associative. Mais jamais encore Vincent Lindon n'avait accepté d'être le parrain d'une cause ou d'une association. C'est désormais chose faite, aux côtés de Marie Drucker et d'Antoine Griezmann. L'acteur se mobilise pour l'association Un rien c'est tout, qui lance une campagne de sensibilisation aux micro-dons pour financer ses différents projets. "Le titre m'a séduit", confie sur Europe 1 le comédien césarisé. "Cela veut dire : un petit rien pour nous peut valoir beaucoup pour d'autres", traduit-il. S'il a accepté de se lancer dans l'aventure, c'est parce qu'il souhaitait "être le parrain d'une association qui représente toutes les causes", comme Un Rien C'est Tout qui se mobilise pour quatre grandes sujets : le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé et l'environnement.

Le principe de cette campagne est simple. Avec la participation de plusieurs grandes marques, comme la Fnac, OuiSNCF, Darty ou Carrefour, il sera possible de donner un euro de plus lors de ses achats en ligne ou en magasin. "Un petit réflexe simple" pour Vincent Lindon, qui peut avoir de grandes conséquences à l'en croire. "Ce qui n'est pas grand-chose pour nous peut être énorme pour d'autres", explique-t-il. Et chaque euro additionné peut déboucher sur "des milliers d'euros". "Plus il y a d'argent qui rentre et plus on peut aider de gens", détaille l'acteur, fier de pouvoir annoncer que l'association a déjà pu "reloger 306 femmes battues" ou "financer l'achat de petites voitures pour des enfants malades hospitalisés".

"Comme un hobby"

Pour Vincent Lindon, être aux cotés d'Un Rien C'est Tout n'est pas anodin. "Ce n'est pas seulement un engagement", reconnait-il sur Europe 1. "Cela me passionne, c'est comme un hobby. Je ne dis pas que cela change ma vie mais presque", avoue même l'acteur, qui précise passer "entre dix et quinze heures par semaine à cette cause". A 60 ans, il explique "arriver à un age où il est compliqué de dire que l'on ne vit que pour soi". "Gagner sa vie, si c’est pour garder ça pour soi, cela n’a pas d’intérêt."

Alors chaque geste compte pour Vincent Lindon, à l'image de celui d'Antoine Griezmann, qui a relayé le clip de campagne de l'association, vu 21 millions de fois sur les réseaux sociaux. Cela valorise "la politique de quartier" que défend le comédien. "Il n'y a que comme cela aujourd'hui que l'on peut tenir le plus longtemps possible et s'en sortir".

Alors Vincent Lindon encourage les Français à se mobiliser à leur tour, en donnant un euro. "Ce n'est pas un drame de ne pas donner. Mais c'est extrêmement gratifiant de le faire", dit-il pour appuyer ses propos. "Cela fait tellement de bien de donner, on reçoit encore plus". Avant de conclure : "Quand on se fait plaisir, en achetant un appareil photo ou un billet de train, pourquoi ne pas aussi faire plaisir en donnant un euro pour d'autres personnes".