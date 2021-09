Un pressing retrouve 5.800 euros oubliés dans une machine à laver

De l'argent propre, et pas qu'un peu : 5.800 euros ont été retrouvés dans un pressing de Moselle cette semaine. C'est l'histoire insolite qu'a vécue l'équipe de la laverie Press'net à Yutz, près de Thionville. Les salariés ont découvert des dizaines de billets de 100 et 200 euros emballés au milieu des vêtements d'un client, en plein cycle de lavage. Europe 1 est parti à la rencontre de ces employés surpris par cette étonnante découverte.

"On n'a pas blanchi l'argent. On l'a juste lavé et séché, promis !", s'amuse le patron du pressing mosellan qui est tombé avec son employée Allison sur le sac plastique rempli de billets. "Quand j'ai ouvert la machine, il y avait une petite sacoche et dedans, il y avait des papiers. Des sous étaient enroulés dans ces papiers. Quand j'ai vu l'argent, j'étais choqué", raconte l'employée.

"Les billets étaient mouillés, donc on les a fait sécher. On les a mis sur la table et on les a tous comptés : 5.800 euros", se rappelle Allison. L'équipe du pressing a remis cette importante somme d'argent à la police. Celle-ci appartiendrait au client qui avait laissé son linge. Un vieux monsieur quelque peu sénile, selon Chérifa, une autre salariée, qui a essayé de le raisonner.

De l'argent remis à la police

"Monsieur, il y a de l'argent à vous !", s'est-elle exclamée avant que ce client la tête en l'air ne lui réponde "non, il n'est pas à moi, je ne veux pas être malhonnête". Et l'employée de reprendre : "Il nous répétait qu'il avait laissé des sachets qu'il avait achetés dans un centre commercial. Oui, il est perdu", reconnait Chérifa.

Les billets de 100 et 200 euros désormais tout propres attendent leur propriétaire au commissariat de police de la ville. "Là, ils sont nettoyés, désinfectés, tout ce que vous voulez !", en rigole Allison. Malgré tout, il n'est pas encore recommandé de laisser ses économies dans ses poches au moment de lancer une machine.